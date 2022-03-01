Шойгу отверг обвинения в оккупации Украины

Российская армия не оккупирует территорию Украины, военные принимают все меры для сохранения жизни и безопасности мирных граждан. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Ранее глава министерства сообщил, что российская спецоперация на территории Украины будет проводиться вплоть до того момента, когда будут достигнуты поставленные цели. Кроме того, добавил Шойгу, основной задачей российских войск во время специальной операции на Украине является защита РФ от военной угрозы Запада.

Министерство обороны неоднократно заявляло, что российские военные наносят удары по военной инфраструктуре Украины. Однако никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам не осуществляются, и гражданскому населению ничего не угрожает.

О начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса стало известно утром 24 февраля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. По его словам, эта мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей ДНР и ЛНР.