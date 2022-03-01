Шойгу назвал главную задачу спецоперации России на Украине

Главной задачей российских войск во время специальной операции на Украине является защита России от военной угрозы Запада. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», — заявил глава Минобороны.

Ранее Шойгу отверг обвинения в оккупации Украины. Глава Минобороны заявил, что российская армия не оккупирует территорию Украины, военные принимают все меры для сохранения жизни и безопасности мирных граждан.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. 1 марта глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ходе российской специальной операции по защите Донбасса есть первые потери среди чеченских военных.

