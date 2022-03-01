В Китае рассказали об «окончательном» способе урегулирования кризис на Украине

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь рассказал, что переговоры между Москвой и Киевом служат «окончательным» способом решения украинского кризиса, сообщает РИА Новости.

Цзюнь подчеркнул, что главным на данный момент является возвращение на «трек дипломатических переговоров и политического урегулирования», что необходимо для деэскалации ситуации. Он назвал прямой диалог и переговоры Москвы и Китая способом решить кризис на Украине.

Постпред Китая призвал международное сообщество создавать благоприятные условия для этого диалога и политического урегулирования. Кроме того, странам следует избегать обострения напряженности.

«Любые действия этого Совета должны играть конструктивную роль, а не вести к дальнейшей эскалации», — заключил он.