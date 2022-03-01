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Финляндия разорвала отношения с РЖД

Финская VR Group разрывает связь с РЖД за исключением трансграничных перевозок

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group объявила о разрыве связей с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) за исключением необходимых на данный момент трансграничных перевозок. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что во вторник, 1 марта, генеральный директор VR Group Лаури Сиппонен проинформировал главу «Российских железных дорог» Олега Белозорова о решении компании воздержаться от любых контактов и отношений с РЖД, кроме необходимых для трансграничных перевозок.

«Это решение последовало за вторжением России в Украину. Это решение действует до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

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Тем не менее, пассажирское сообщение между странами на поезде Allegro будет продолжено по просьбе властей, чтобы VR Group могла обеспечить финнам возможность вернуться домой. В финской компании подчеркнули, что решение также позволит россиянам, желающим покинуть свою страну, выехать за ее пределы.

Помимо прочего, по заявлению VR Group, компания выработала меры поддержки Украине и украинцам после российского вторжения. «В будущем все владельцы паспортов Украины смогут бесплатно ездить в поездах VR по всей Финляндии», — сообщили в компании.

Ранее в феврале власти России ограничили полеты для авиакомпаний 36 стран в качестве ответных мер на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов. В ведомстве заявили, что решение о закрытие неба принято «в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры».

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Дарья Рыбак
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