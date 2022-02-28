Россия закрыла небо для авиакомпаний 36 стран

Власти России ограничили полеты для авиакомпаний 36 стран в качестве ответных мер на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов. Такая информация появилась на сайте Росавиации.

В ведомстве заявили, что решение о закрытие неба принято «в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры».

Ограничения коснутся авиаперевозчиков из Австрии, Албании, Ангильи, Бельгии, Болгарии, Британских Виргинских островов, Великобритании, Венгрии, Германии, Гибралтара, Греции, Дании (включая Гренландию, Фарерские острова, Территориальное море), Джерси, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ответные меры России на закрытие воздушного пространства стран Европы для российской авиации. По его словам, решение Европейского союза не останется без ответа.

Ранее в феврале ряд европейских стран закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов на фоне спецоперации в Донбассе.