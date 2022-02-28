Кремль прокомментировал закрытие воздушного пространства

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ответные меры России на закрытие воздушного пространства стран Европы для российской авиации. Об этом пишет ТАСС.

Песков отметил, что решение Европейского союза о запрете полетов для российских авиакомпаний не останется без ответа.

«Разумеется, здесь будут ответы, руководящим принципом будет принцип взаимности. И конечно, во главу угла будут ставиться наши собственные интересы», — заявил пресс-секретарь президента России.

Ранее в феврале российская авиакомпания «Победа» объявила о том, что все рейсы лоукостера в Европу отменены. Клиентам перевозчика предложили оформить полный возврат денег.

25 февраля Росавиация объявила о закрытии воздушного пространства России для самолетов Великобритании. В ведомстве подчеркнули, что мера была принята в качестве ответных шагов на недружественные решения Авиационных властей Великобритании в отношении России.