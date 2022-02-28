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Кремль прокомментировал закрытие воздушного пространства

Песков заявил, что Россия зеркально ответит на запрет полетов российских авиакомпаний
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ответные меры России на закрытие воздушного пространства стран Европы для российской авиации. Об этом пишет ТАСС.

Песков отметил, что решение Европейского союза о запрете полетов для российских авиакомпаний не останется без ответа.

«Разумеется, здесь будут ответы, руководящим принципом будет принцип взаимности. И конечно, во главу угла будут ставиться наши собственные интересы», — заявил пресс-секретарь президента России.

Ранее в феврале российская авиакомпания «Победа» объявила о том, что все рейсы лоукостера в Европу отменены. Клиентам перевозчика предложили оформить полный возврат денег.

25 февраля Росавиация объявила о закрытии воздушного пространства России для самолетов Великобритании. В ведомстве подчеркнули, что мера была принята в качестве ответных шагов на недружественные решения Авиационных властей Великобритании в отношении России.

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Дарья Рыбак
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