«Победа» отменила все рейсы в Европу

Российская авиакомпания «Победа» объявила о том, что все рейсы лоукостера в Европу отменены. Об этом РИА Новости сообщила представитель перевозчика.

Отмечалось, что клиентам авиакомпании будет автоматически оформлен полный возврат денег.

Ранее в феврале «Аэрофлот» отменил запланированные на ближайшие дни рейсы из Москвы в крупные города США. Кроме того, с понедельника, 28 февраля, «Аэрофлот» также приостанавливает полеты в Европу. Пассажирам предлагается оформить вынужденный возврат денежных средств по месту приобретения авиабилета.

25 февраля S7 отменил все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта из-за закрытия воздушного пространства нескольких стран на фоне спецоперации в Донбассе. Представили компании уточнили, что пассажиры могут вернуть полную стоимость за авиабилеты на отмененные рейсы.