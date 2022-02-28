«Аэрофлот» отменил ближайшие рейсы из Москвы в США

Аэрофлот отменил запланированные на ближайшие дни рейсы из Москвы в крупные города США. Об этом говорится в обновленном расписании на сайте российской авиакомпании.

Так, в понедельник, 28 февраля, у «Аэрофлота» был запланирован рейс в Лос-Анджелес. На вторник, 1 марта, у перевозчик должен был совершить три рейса — один в Майами и два в Нью-Йорк. Все они теперь значатся как отмененные.

Назначенные на среду, 2 марта, рейсы в Вашингтон, Лос-Анджелес и Нью-Йорк пока фигурируют в расписании, но информация по ним может измениться.

Кроме того, с понедельника, 28 февраля, «Аэрофлот» также приостанавливает полеты в Европу. Пассажирам предлагается оформить вынужденный возврат денежных средств по месту приобретения авиабилета.

Ранее стало известно, что Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее решение приняли главы МИД ЕС. Помимо Евросоюза свое воздушное пространство для российских самолетов закрыла Канада.