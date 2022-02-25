Крупная российская авиакомпания отменит все рейсы в Европу

Один из крупнейших авиаперевозчиков России S7 отменяет все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта из-за закрытия воздушного пространства нескольких стран на фоне спецоперации в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в авиакомпании, нововведение коснется 16 городов, включая Аликанте, Барселону, Берлин, Бургас, Болонью, Варну, Вену, Верону, Дюссельдорф, Ларнаку, Милан, Мюнхен, Ниццу, Париж, Пафос и Салоники.

Продажа билетов по указанным направлениям после 13 марта временно приостановлена. Представили S7 уточнили, что пассажиры могут вернуть полную стоимость за авиабилеты на отмененные рейсы.

Ранее Чехия объявила, что запретит полеты российских авиакомпаний в аэропорты страны с субботы, 26 февраля, из-за спецоперации на Украине. Министр транспорта республики Мартин Купка отметил, что таким образом Чехия закроет свое воздушное пространство для всех российских перевозчиков.