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Крупная российская авиакомпания отменит все рейсы в Европу

Российская авиакомпания S7 отменяет все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта

Фото: Shutterstock

Один из крупнейших авиаперевозчиков России S7 отменяет все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта из-за закрытия воздушного пространства нескольких стран на фоне спецоперации в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в авиакомпании, нововведение коснется 16 городов, включая Аликанте, Барселону, Берлин, Бургас, Болонью, Варну, Вену, Верону, Дюссельдорф, Ларнаку, Милан, Мюнхен, Ниццу, Париж, Пафос и Салоники.

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Продажа билетов по указанным направлениям после 13 марта временно приостановлена. Представили S7 уточнили, что пассажиры могут вернуть полную стоимость за авиабилеты на отмененные рейсы.

Ранее Чехия объявила, что запретит полеты российских авиакомпаний в аэропорты страны с субботы, 26 февраля, из-за спецоперации на Украине. Министр транспорта республики Мартин Купка отметил, что таким образом Чехия закроет свое воздушное пространство для всех российских перевозчиков.

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Марк Успенский
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