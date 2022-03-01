92-летняя женщина согласилась выйти замуж во время сердечного приступа

Жительница английской деревни Карри Ривел, графство Сомерсет, согласилась выйти замуж за своего возлюбленного после 37 лет совместной жизни, когда у нее произошел сердечный приступ. Об этом сообщает Essex Live.

90-летний Морис Бентон и 92-летняя Джоанна Оррис, называющие друг друга Джо и Мо, решили пожениться после того, как прожили вместе 37 лет. Бентон сделал возлюбленной предложение, когда у нее произошел сердечный приступ.

Во время приступа Джо согласилась на решительный шаг. До этого она много лет отвечала отказом на регулярные предложения Мо узаконить отношения. Как она пошутила позже, он был в таком шоке от ее согласия, что у мужчины чуть не случился сердечный приступ. Сейчас состояние здоровья женщины нормализовалось, и пара планирует организовать свадьбу.

«Я сказала ему: "Мне так плохо". Он ответил: "Я не могу помочь тебе, поэтому позвоню в скорую помощь". После этого он упал на одно колено и сказал: "Прости, я не могу забрать у тебя боль. Ты выйдешь за меня замуж?" — рассказала англичанка.

Она отметила, что раньше всегда отказывала ему, но сердечный приступ дал возлюбленным понять, что, возможно, им не так много осталось, поэтому необходимо, наконец, пожениться.

«Я всегда говорила, что мы и так практически женаты, так как живем вместе, и любила говорить, что предпочту быть любовницей, а не женой», — подчеркнула женщина. Она отметила, что пара любит шутить на эту тему. «Это значит, что теперь не будет проблем со сборщиком налогов», — сказала Оррис.

Для женщины это будет уже третья свадьба. С первым мужем она развелась, а второй умер, когда ему было около 50 лет. У Джо двое детей, шесть внуков, шесть правнуков и два праправнука. «Все очень рады за нас, хотя большинство наших друзей и мой племянник думали, что мы уже женаты», — отметила она.

«Я продолжу быть ее рабом: мыть посуду и гладить. Джо немобильна, но, к счастью, ум у нее острый как ни у кого другого», — рассказал Бентон.

Ранее сообщалось, что в США разлученные в 10 лет друзья детства воссоединились спустя 18 лет и сыграли свадьбу в стиле викингов. Пара заключила брак в присутствии 50 гостей и обменялась клятвами.