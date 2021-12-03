Разлученные в детстве друзья встретились спустя 18 лет и сыграли свадьбу

Женщина развелась с мужем, воссоединилась с другом детства и сыграла с ним свадьбу

В США разлученные в 10 лет друзья детства воссоединились спустя 18 лет и сыграли свадьбу в стиле викингов. Об этом сообщает Metro.

28-летняя Мэдисон Хайленд рассказала, что в детстве у нее был близкий друг Чед. Родители Хайленд и Чеда подружились, и семьи стали проводить много времени вместе. Спустя пять лет тесного общения семья американки приняла решение переехать, и связь между детьми оборвалась. При этом родители продолжали поддерживать контакт. «В том возрасте мы были во власти наших родителей, у нас не было мобильных телефонов, поэтому мы не могли оставаться на связи», — объяснила Хайленд.

За долгие годы разлуки друзья детства успели обзавестись семьями и детьми. Однако в 2017 году Чед развелся с женой и попросил поддержки у Хайленд: он написал ей в социальных сетях и предложил встретиться. В ходе встречи выяснилось, что женщина тоже развелась с мужем и живет одна с детьми. «Как только мы увидели друг друга в тот день, было ощущение, что мы никогда не расставались. Это было так естественно, легко и весело», — рассказала американка.

Вскоре старые знакомые поняли, что влюблены друг в друга, и стали жить вместе. В 2019 году Чед сделал предложение возлюбленной. Поскольку Хайленд увлекалась культурой викингов, свадьбу влюбленные решили сыграть в стиле раннесредневековых скандинавских мореходов.

Пара заключила брак в присутствии 50 гостей и обменялась клятвами. «Я был ребенком, когда встретил тебя, просто мальчишкой, который мечтал однажды стать твоим мужем», — сказал Чед возлюбленной.

Ранее сообщалось, что одноклассники из английского города Солсбери, графство Уилтшир, сыграли Иосифа и Марию в рождественском школьном спектакле и поженились спустя 30 лет. Пара рассказала, что намерена завести детей.