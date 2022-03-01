В Госдуме предложили меры поддержки россиян во время санкций

Депутат Государственной думы России, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в период санкций Запада следует обеспечить малоимущих россиян продуктами и товарами первой необходимости. Об этом она заявила в беседе с Ura.ru.

Бессараб предложила меры поддержки россиян во время санкций и призвала учредить единоразовые выплаты, которые покроют выросшую инфляцию. Она также призвала обеспечить граждан детскими товарами.

«С учетом роста инфляции необходимо создать постоянно действующую группу, которая будет реагировать на такие вызовы, заниматься непрерывным мониторингом ситуации и принятием решений. Она включит в себя экономистов, общественников, экспертов, представителей Госдумы, представителей правительства и будет принимать соответствующие решения по поддержке населения», — предложила депутат.

Чтобы покрыть инфляцию, парламентарий предложила увеличить большую часть российских пособий или учредить разовые выплаты. По ее словам, у России есть опыт работы в таких обстоятельствах, который она приобрела в период пандемии.

«Мы уже сталкивались с ежедневными вызовами по закрытию отраслей экономики. Сейчас ситуация похожая», — заключила Бессараб.

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