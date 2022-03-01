Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Госдуме предложили меры поддержки россиян во время санкций

Депутат Госдумы Бессараб предложила поддержать россиян товарами и выплатами при санкциях
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб. Фото: Пресс-служба Госдумы России / РИА Новости

Депутат Государственной думы России, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в период санкций Запада следует обеспечить малоимущих россиян продуктами и товарами первой необходимости. Об этом она заявила в беседе с Ura.ru.

Бессараб предложила меры поддержки россиян во время санкций и призвала учредить единоразовые выплаты, которые покроют выросшую инфляцию. Она также призвала обеспечить граждан детскими товарами.

«С учетом роста инфляции необходимо создать постоянно действующую группу, которая будет реагировать на такие вызовы, заниматься непрерывным мониторингом ситуации и принятием решений. Она включит в себя экономистов, общественников, экспертов, представителей Госдумы, представителей правительства и будет принимать соответствующие решения по поддержке населения», — предложила депутат.

Чтобы покрыть инфляцию, парламентарий предложила увеличить большую часть российских пособий или учредить разовые выплаты. По ее словам, у России есть опыт работы в таких обстоятельствах, который она приобрела в период пандемии.

«Мы уже сталкивались с ежедневными вызовами по закрытию отраслей экономики. Сейчас ситуация похожая», — заключила Бессараб.

Ранее россиянам назвали три необходимые вещи дома «на всякий случай». К ним председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин отнес наличные деньги, воду и еду.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о первых погибших чеченцах в ходе спецоперации на Украине
В России ужесточили правила перепланировки квартир
Кадыров обратился к украинцам
В российской шахте при обрушении пострадали три человека
Спонсор Кубка мира по лыжным гонкам решил вынудить россиян сняться
Военные ВСУ приняли израильтянина за чеченского диверсанта и застрелили его
Пенсионерка обнаружила счет 60-летней давности и получила 35 тысяч рублей
Блогерша показала простой способ погладить одежду без утюга
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов
В Windows 11 сломалось меню «Пуск»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.