Названы три необходимые вещи дома «на всякий случай»

Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин назвал три вещи, которые нужно иметь дома «на всякий случай». Он отметил в беседе с радио Sputnik, что подобные запасы начали делать жители некоторых регионов в свете ситуации на Украине. По его словам, в этом нет необходимости, но если человек начал, то список стоит составить правильно.

Эксперт дал совет в первую очередь снять немного наличных деньги, поскольку в кризисных условиях могут произойти кратковременные сбои в работе банковских систем и кибератаки на серверы. Однако он призвал не поддаваться панике и не думать, что будут закрываться магазины и прочее.

Глава «Гражданской безопасности» добавил, что в наборе «на всякий случай» должны быть вода и еда. «Скорее всего, если вы пойдете сейчас покупать продукты питания, то они вам потом не понадобятся. Вы их потом будете потихонечку доедать еще долгое время. Поэтому следует купить те продукты питания, которые могут долго лежать и не портиться», — пояснил Гринин, имея в виду крупы и консервы.

Ранее Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие» и другие российские банки сообщили о бесперебойной работе всего финансового рынка на фоне сведений о новых санкциях. В кредитных организациях подчеркнули, что каждая из них продолжает обслуживать и поддерживать клиентов в штатном режиме и делает все необходимое, чтобы пройти нестабильный период спокойно.

