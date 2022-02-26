Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названы три необходимые вещи дома «на всякий случай»

Глава «Гражданской безопасности» Гринин дал совет запасти деньги и воду «на всякий случай»

Фото: Pixabay

Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин назвал три вещи, которые нужно иметь дома «на всякий случай». Он отметил в беседе с радио Sputnik, что подобные запасы начали делать жители некоторых регионов в свете ситуации на Украине. По его словам, в этом нет необходимости, но если человек начал, то список стоит составить правильно.

Эксперт дал совет в первую очередь снять немного наличных деньги, поскольку в кризисных условиях могут произойти кратковременные сбои в работе банковских систем и кибератаки на серверы. Однако он призвал не поддаваться панике и не думать, что будут закрываться магазины и прочее.

Материалы по теме:
Путин поручил выплатить беженцам с Донбасса 10 тысяч рублей. Жителей ЛНР и ДНР разместят в Ростовской области
Путин поручил выплатить беженцам с Донбасса 10 тысяч рублей.Жителей ЛНР и ДНР разместят в Ростовской области
18 февраля
«Мирному населению ничего не угрожает» Украинские военные отступают, бросая оружие. Что сейчас происходит в Донбассе?
«Мирному населению ничего не угрожает»Украинские военные отступают, бросая оружие. Что сейчас происходит в Донбассе?
24 февраля

Глава «Гражданской безопасности» добавил, что в наборе «на всякий случай» должны быть вода и еда. «Скорее всего, если вы пойдете сейчас покупать продукты питания, то они вам потом не понадобятся. Вы их потом будете потихонечку доедать еще долгое время. Поэтому следует купить те продукты питания, которые могут долго лежать и не портиться», — пояснил Гринин, имея в виду крупы и консервы.

Ранее Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие» и другие российские банки сообщили о бесперебойной работе всего финансового рынка на фоне сведений о новых санкциях. В кредитных организациях подчеркнули, что каждая из них продолжает обслуживать и поддерживать клиентов в штатном режиме и делает все необходимое, чтобы пройти нестабильный период спокойно.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз внес в санкционные списки Медведева, Мишустина и Колокольцева
Twitter объявил об изменениях для России и Украины
Небензя заявил о скорой возможности украинцев самостоятельно решать свою судьбу
Белый дом запросил у Конгресса 6,4 миллиарда долларов для помощи Украине
Постпред Украины при ООН заявил о готовности Киева к переговорам с Россией
Чехия направила на польско-украинскую границу поезда за беженцами
Названы три необходимые вещи дома «на всякий случай»
Украину назвали пешкой в игре Запада
ВТБ выдали лицензию на работу в Великобритании на 30 дней
Россиян предупредили об ужесточении правил получения разрешения на оружие
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.