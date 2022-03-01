Заключенный спас людей из-под завалов и отказался от смягчения наказания

Заключенный в американском городе Мейфилд, штат Кентукки, получил награду от полиции за спасение людей, погребенных под завалами свечной фабрики после торнадо, и отказался от смягчения наказания. Об этом сообщает телеканал KPLC.

Марко Санчез родом из штата Аризона. 15 лет назад он уехал от семьи и с тех пор больше их не видел. Он находился в окружной тюрьме, где отбывал годичный тюремный срок за кражу iPhone.

Мужчина был на исправительных работах на свечной фабрике в городе Мейфилд, когда на эту местность обрушился торнадо. Ураган разрушил здание, в котором находились около сотни человек.

Мужчина оказался один среди обломков. Санчез начал искать других выживших. Он услышал крик девочки и помог ей высвободиться, затем извлек из-под завалов еще нескольких человек и оказал помощь другим пострадавшим.

Полицейские наградили его за спасение жизней. Шериф назвал заключенного героем. В качестве благодарности Санчезу предложили смягчение меры наказания, но мужчина предпочел отбыть наказание и возместить долг обществу.

Ранее сообщалось, что в Техасе, США, двухлетний мальчик спас семью от мучительной гибели в горящем доме — он был единственным, кто заметил огонь. В какой-то момент в доме начался пожар, но муж и жена не почувствовали запаха гари из-за потерянного во время COVID-19 обоняния.

