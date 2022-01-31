Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Двухлетний мальчик спас семью от мучительной гибели

Двухлетний мальчик заметил пожар в доме, разбудил мать и спас семью

Фото: Decatur Fire Department

В Техасе, США, двухлетний мальчик спас семью от мучительной гибели в горящем доме — он был единственным, кто заметил огонь. Об этом сообщает Texas News Today.

Супруги Натан и Кайла Дал рассказали, что в ночь с 14 на 15 января они и их пятеро детей мирно спали. В какой-то момент в доме начался пожар, но муж и жена не почувствовали запаха гари из-за потерянного во время болезни COVID-19 обоняния.

Около 4:30 утра в спальню к родителям зашел двухлетний Брэндон. Он постучал по кровати ногой, разбудил мать и сказал, что ему «горячо». Женщина сразу же вскочила с кровати, увидела пламя у дверного проема и разбудила мужа. Родители сразу же начали выводить детей из горящего дома.

Материалы по теме:
Звезда быстрого реагирования Пять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
Звезда быстрого реагированияПять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
13 декабря
Одержимые огнем. Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
Одержимые огнем.Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
4 июля

Когда вся семья оказалась в безопасности на улице, сработала пожарная сигнализация. Из-за пожара американцы лишились дома и двух машин, но благодаря Брэндону сохранили жизнь всех членов семьи.

Ранее сообщалось, что шестиклассник из американского штата Оклахома за один день спас от гибели двух человек. Он помог подавившемуся мальчику и спас женщину из пожара.

Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
В Евросоюзе раскрыли подробности новых санкций против России
Россиянам перечислили полезные свойства йода
Мисс США обнаружили мертвой в Нью-Йорке
Россияне пожаловались на ограбившее их приложение для парковки
Экономист напомнила о февральском увеличении пенсий
Двухлетний мальчик спас семью от мучительной гибели
Российский лже-медцентр обманул клиентов на 188 миллионов рублей
Стали известны подробности дела сообщника бывшего полковника-миллиардера ФСБ
Среди россиян из-за омикрона повысился спрос на маски и респираторы
Бывшему депутату Рады выдали деревянный автомат
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter