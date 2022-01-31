В Техасе, США, двухлетний мальчик спас семью от мучительной гибели в горящем доме — он был единственным, кто заметил огонь. Об этом сообщает Texas News Today.

Супруги Натан и Кайла Дал рассказали, что в ночь с 14 на 15 января они и их пятеро детей мирно спали. В какой-то момент в доме начался пожар, но муж и жена не почувствовали запаха гари из-за потерянного во время болезни COVID-19 обоняния.

Около 4:30 утра в спальню к родителям зашел двухлетний Брэндон. Он постучал по кровати ногой, разбудил мать и сказал, что ему «горячо». Женщина сразу же вскочила с кровати, увидела пламя у дверного проема и разбудила мужа. Родители сразу же начали выводить детей из горящего дома.

Когда вся семья оказалась в безопасности на улице, сработала пожарная сигнализация. Из-за пожара американцы лишились дома и двух машин, но благодаря Брэндону сохранили жизнь всех членов семьи.

Ранее сообщалось, что шестиклассник из американского штата Оклахома за один день спас от гибели двух человек. Он помог подавившемуся мальчику и спас женщину из пожара.