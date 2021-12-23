11-летний мальчик за один день спас женщину из пожара и подавившегося школьника

Шестиклассник из американского штата Оклахома за один день спас от гибели двух человек. Об этом сообщает CNN.

В начале декабря 11-летний Дейвион Джонсон помог подавившемуся школьнику, в горле которого застряла крышка от бутылки. Для этого он применил метод Геймлиха: обхватил мальчика сзади и сильно нажал на его живот, чтобы крышка вылетела изо рта. Вечером того же дня Джонсон увидел пожар и вывел на крыльцо женщину, оказавшуюся в горящем доме.

В результате шестиклассник получил награду за героизм от школьного совета. Кроме того, его храбрые поступки оценили в городском полицейском департаменте и местном офисе шерифа, которые вручили ему сертификат почетного офицера полиции и назначили почетным помощником шерифа.

Метод Геймлиха предназначен для спасения людей, которые погибают от удушья из-за инородного тела в горле. Чтобы воспользоваться им, необходимо встать за спиной пострадавшего, сжать одну руку в кулак, положить на его живот (чуть выше пупка, под реберной дугой) и накрыть ладонью другой руки. Затем следует вдавить кулак в живот быстрым толчком вверх.

В 2019 году сообщалось, что в английском городе Кембридж четырехлетний мальчик спас жизнь младшей сестре, которая подавилась монетой. Он позвал взрослых и постучал ей по спине.