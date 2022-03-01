Зеленский оценил результаты переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении прокомментировал результаты переговоров российской и украинской делегаций, которые состоялись на территории Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский заявил, что на встрече Россия представила свою позицию. Украина, в свою очередь, выдвинула встречные предложения для окончания операции в Донбассе. «Некоторые сигналы мы получили», — отметил он.

Украинский лидер также оценил результаты переговоров с Россией и подчеркнул, что состоялся только их первый раунд. По его словам, Киев не получил нужного ему итога. «Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить», — заключил Зеленский.

28 февраля завершились переговоры делегаций из России и Украины. Они состоялись в Гомельской области на белорусско-украинской границе. Встреча длилась около пяти часов. Российскую делегацию возглавлял помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский.