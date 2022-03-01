Российские полицейские задержали сбившего сотрудника ДПС водителя Ford Mustang

В Краснодаре в нескольких десятках метров от здания администрации города произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщает «Российская газета».

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Mustang при повороте направо не справился с управлением. Он врезался в две машины и сбил сотрудника ДПС, который находился на островке безопасности.

После ДТП предполагаемый виновник аварии пытался скрыться, но его задержали.

Как уточняет Telegram-канал Mash, полицейского госпитализировали. У него была травматическая ампутация ноги.