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Российские полицейские задержали сбившего сотрудника ДПС водителя Ford Mustang

В Краснодаре задержали водителя Ford Mustang, устроившего ДТП и сбившего сотрудника ДПС

Кадр: Teelgram-канал Mash

В Краснодаре в нескольких десятках метров от здания администрации города произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщает «Российская газета».

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Mustang при повороте направо не справился с управлением. Он врезался в две машины и сбил сотрудника ДПС, который находился на островке безопасности.

После ДТП предполагаемый виновник аварии пытался скрыться, но его задержали.

Как уточняет Telegram-канал Mash, полицейского госпитализировали. У него была травматическая ампутация ноги.

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Мария Рубникович
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