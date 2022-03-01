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Лукашенко заявил об угрозе планетарного конфликта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об угрозе планетарного конфликта

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об угрозе планетарного конфликта, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, происходит серьезный европейский конфликт. «Дай бог, чтобы не перерос в планетарный. Он начался даже не в 2014 году. Тогда он впервые вошел в острую вооруженную фазу», — добавил он.

24 февраля президент России Владимир Путин начал военную операцию на территории Украины. 28 февраля в Белоруссии состоялись переговоры между Москвой и Киевом. Российскую делегацию возглавил бывший министр культуры Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД Андрей Руденко, посол в Белоруссии Борис Грызлов, замминистра обороны Александр Фомин, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Интересы Киева представляли министр обороны Алексей Резников, глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Рустем Умеров и первый замглавы делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Как сказал после переговоров Подоляк, стороны смогли определить ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения.

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Алевтина Запольская
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