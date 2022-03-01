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Meta ограничит доступ к RT и Sputnik в Евросоюзе

Вице-президент Клегг заявил, что Meta ограничит доступ к RT и Sputnik на территории ЕС
Ник Клегг

Ник Клегг. Фото: Hannah Mckay / Reuters

Вице-президент американской компании Meta Ник Клегг заявил, что она ограничит доступ к телеканалам RT и Sputnik на территории Европейского союза. Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

«Мы получили запросы от ряда правительств и ЕС предпринять дальнейшие меры в отношении российских государственных СМИ. С учетом чрезвычайного характера текущей ситуации мы в настоящее время будем ограничивать доступ к RT и Sputnik на территории Евросоюза», — написал он.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз запретит вещание RT и Sputnik на своей территории. Он объяснил это решение тем, что страны организации «должны бороться с дезинформацией».

Марина Совина
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