В России еще один документ перевели в электронный вид

Во всех российских регионах с 1 марта свидетельства о смерти переведут в электронный вид. Об этом нововведении сообщается в постановлении правительства, подписанном премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, документ был ранее опубликован на официальном сайте кабмина.

Ведением федерального реестра свидетельств о смерти займется Минздрав. Ранее заполнение электронного документа делалось по желанию, однако теперь оно становится обязательным.

В информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) укажут причина смерти и данные о медицинской организации. После этого информация поступит в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), а также в Росстат и другие ведомства.

При этом, родственникам скончавшегося никуда предоставлять свидетельство о смерти не нужно.

Ранее Михаил Мишустин объявил, что большинство медицинских документов, включая справки, выписки и медкарты, перейдут в электронный вид. По его словам, правительство подготовило обновленное положение о единой государственной системе, которая свяжет все региональные медицинские организации.