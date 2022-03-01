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В России еще один документ перевели в электронный вид

С 1 марта 2022 года в России начнут выдавать электронные свидетельства о смерти

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Во всех российских регионах с 1 марта свидетельства о смерти переведут в электронный вид. Об этом нововведении сообщается в постановлении правительства, подписанном премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, документ был ранее опубликован на официальном сайте кабмина.

Ведением федерального реестра свидетельств о смерти займется Минздрав. Ранее заполнение электронного документа делалось по желанию, однако теперь оно становится обязательным.

В информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) укажут причина смерти и данные о медицинской организации. После этого информация поступит в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), а также в Росстат и другие ведомства.

При этом, родственникам скончавшегося никуда предоставлять свидетельство о смерти не нужно.

Ранее Михаил Мишустин объявил, что большинство медицинских документов, включая справки, выписки и медкарты, перейдут в электронный вид. По его словам, правительство подготовило обновленное положение о единой государственной системе, которая свяжет все региональные медицинские организации.

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Игорь Дмитров
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