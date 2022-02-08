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Мишустин анонсировал электронные справки

Премьер Мишустин заявил о переводе медицинских справок в электронный вид
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Большинство медицинских документов, включая справки, выписки и медкарты, перейдут в электронный вид. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Мишустин заявил, что правительство подготовило обновленное положение о единой государственной системе, которая свяжет все региональные медицинские организации. Это упростит врачам получение данных из истории болезни пациента, даже если он переезжал.

«Все сведения будут собраны в одном месте. Так гораздо удобнее, а в экстренной ситуации это может спасти человеку жизнь», — анонсировал изменения председатель правительства.

Ранее Мишустин утвердил выдачу электронных свидетельств о смерти в России с 1 марта. Согласно документу, Минздрав будет вести единый федеральный реестр таких свидетельств. Заполнение электронного свидетельства станет обязательным, а не по желанию человека. В информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) укажут причины смерти, данные о медицинской организации. Затем извещение поступит в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и другие ведомства.

Родственникам погибшего документ никуда предоставлять не надо. До этого россияне приносили свидетельства о смерти в ЗАГС, чтобы там сделали отметку.

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Варвара Кошечкина
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