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Курс рубля вырос

Курс доллара снизился до 92,43 рубля на торгах 1 марта

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Курс рубля вырос по отношению к доллару после снижения в первые минуты открытия торгов 1 марта, свидетельствуют данные Московской биржи.

К моменту написания материала доллар стоит 92,43 рубля (снижение более чем на три рубля к закрытию торгов 28 февраля), курс евро составляет 102,75 рубля (евро также теряет более трех рублей). На максимуме с начала торгов доллар стоил больше 100 рублей, евро — больше 113 рублей.

Торги на рынке акций на Мосбирже 1 марта не ведутся и не будут идти до 5 марта. Сохраняется возможность только проведения сделок на валютном и денежном рынках. Они будут проходить с 10:00 до 19:00.

Впервые торги на фондовом и срочном рынках Московской биржи были отменены 28 февраля — также по инициативе ЦБ, который стремится таким образом поддержать стабильность на российском финансовом рынке.

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Платон Щукин
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