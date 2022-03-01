Мосгорсуд сообщил число арестованных на несанкционированных митингах

Московские суды арестовали более 60 участников прошедших в столице несанкционированных митингов. Об этом ТАСС сообщили в Мосгорсуде.

Еще 200 участников акций получили штрафы.

Все они были признаны виновными по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение правил организации или проведения митинга").

По данным ТАСС, в ходе несанкционированных антивоенных акций в столице было задержано более 600 человек.