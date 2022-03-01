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Мосгорсуд сообщил число арестованных на несанкционированных митингах

В Мосгорсуде сообщили о 60 арестованных после несанкционированных антивоенных акций

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Московские суды арестовали более 60 участников прошедших в столице несанкционированных митингов. Об этом ТАСС сообщили в Мосгорсуде.

Еще 200 участников акций получили штрафы.

Все они были признаны виновными по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение правил организации или проведения митинга").

По данным ТАСС, в ходе несанкционированных антивоенных акций в столице было задержано более 600 человек.

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Роман Кирьянов
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