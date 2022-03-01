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Москалькова обратилась к омбудсмену Украины

Москалькова обратилась к омбудсмену Украины по фактам бесчеловечного отношения к пленным
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к омбудсмену Украины Людмиле Денисовой по фактам бесчеловечного отношения к российским военнослужащим, которые оказались в плену. Об этом сообщает во вторник, 1 марта, ТАСС.

В своем обращении Москалькова попросила уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову принять меры для скорейшего предотвращения издевательств над российскими гражданами.

Российский омбудсмен подчеркнула, что ей доложили о случаях жестокого отношения к российским военнослужащим, попавшим в плен на Украине.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы Украины применяют истязания и пытки в отношении российских солдат, передает «Интерфакс».

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Анна Щербакова
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