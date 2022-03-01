Гинцбург исключил опасные последствия постковидного синдрома вакцины для детей

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург исключил такие опасные последствия постковида, как мультисистемный воспалительный синдром, после вакцинации детей и подростков «Спутником М». Его слова приводит ТАСС.

Таким образом ученый прокомментировал публикацию в журнале Lancet, в которой специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний в США сообщили о побочных эффектах прививки против коронавируса у несовершеннолетних.

«Мы не вводим в организм человека соединений, которые взаимодействуют непосредственно с полурецепторами, которые ответственные за включение воспалительных реакций, поэтому нам это не грозит», — уточнил Гинцбург.

Он также сообщил, что вакцина, изобретенная Центром имени Гамалеи, хорошо очищается. По словам специалиста, на текущей неделе в гражданский оборот планируется выпустить 100 тысяч доз «Спутника М».

Ранее врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков сообщил, что мультисистемный воспалительный синдром, может проявляться у детей спустя недели после выздоровления. «Вероятнее всего, МВС у детей — это некий вариант цитокинового шторма, но проявляющегося не во время, а через 1-4 недели после перенесенного заболевания», — сказал он.

