Бывший российский чиновник подарил своей знакомой муниципальный дом

В Курганской области следователи заподозрили бывшего главу одного из сельских советов Шадринского района в превышении полномочий. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в сентябре 2020 года он незаконно передал муниципальное жилье в собственность своей знакомой. Позднее он хотел оформить все документы и лично завладеть территорией.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и выявляют другие возможные эпизоды преступной деятельности российского чиновника.

Ранее сообщалось, что против главы ГИБДД Орловской области возбудили второе по счету уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Начальник областной ГИБДД смог повлиять на стоимость аренды офисных помещений для возглавляемого им управления и существенно завысил ее.