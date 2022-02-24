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Против главы ГИБДД Орловской области возбудили второе уголовное дело

Обвиненному в мошенничестве главе ГИБДД Орловской области добавили еще одну статью УК РФ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Против главы ГИБДД Орловской области возбудили второе по счету уголовное дело — его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Орловской области.

По данным ведомства, начальник областной ГИБДД смог повлиять на стоимость аренды офисных помещений для возглавляемого им управления и существенно завысил ее: он был знаком с местным жителем, который владеет этой недвижимостью. Таким образом УМВД Орловской области платило вдвое больше за аренду — около 480 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что начальник управления ГИБДД по Орловской области и два его подчиненных оказались под следствием по подозрению в мошенничестве. Полицейские занимали должности доцентов одной из кафедр Орловского юридического института МВД имени В.В. Лукьянова. По версии следствия, они ввели руководство вуза в заблуждение и не проводили все виды учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием. При этом они получали зарплату в полном объеме.

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Леонид Микуляк
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Против главы ГИБДД Орловской области возбудили второе уголовное дело
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