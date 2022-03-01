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Netflix остановил работу над российскими оригинальными проектами

Сервис Netflix прекратит работу над российскими фильмами и сериалами

Фото: Mike Blake / Reuters

Стриминговый сервис Netflix остановил работу над российскими оригинальными проектами. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» в своем Telegram-канале.

Компания прекратит работу над российскими фильмами и шоу. Среди них — драматический сериал «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли (производства 1-2-3 Production и «Друг Друга»), сериал с Александром Петровым (производства компании «Водород» и «Манки Стайл»), сериал «Ничего особенного» с Юрием Борисовым (студия 1-2-3 Production) и криминальный триллер «Зато» Дарьи Жук (продюсеры — Ирина Смирнова и Александр Кушаев).

Ранее во вторник, 1 марта, сообщалось, что руководители голливудских студий начали отказываться от проката своих фильмов в России. Одной из первых в списке студий, приостановивших поставку своих фильмов в российские кинотеатры, стала Walt Disney Company. Sony Pictures также поставила на паузу предстоящие кинотеатральные премьеры в РФ в связи с ситуацией на Украине. Это решение коснется и нового супергеройского блокбастера от Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.

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Марина Погосян
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