Стриминговый сервис Netflix остановил работу над российскими оригинальными проектами. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» в своем Telegram-канале.

Компания прекратит работу над российскими фильмами и шоу. Среди них — драматический сериал «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли (производства 1-2-3 Production и «Друг Друга»), сериал с Александром Петровым (производства компании «Водород» и «Манки Стайл»), сериал «Ничего особенного» с Юрием Борисовым (студия 1-2-3 Production) и криминальный триллер «Зато» Дарьи Жук (продюсеры — Ирина Смирнова и Александр Кушаев).

Ранее во вторник, 1 марта, сообщалось, что руководители голливудских студий начали отказываться от проката своих фильмов в России. Одной из первых в списке студий, приостановивших поставку своих фильмов в российские кинотеатры, стала Walt Disney Company. Sony Pictures также поставила на паузу предстоящие кинотеатральные премьеры в РФ в связи с ситуацией на Украине. Это решение коснется и нового супергеройского блокбастера от Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.