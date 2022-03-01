Снижение цен на жилье в России опровергли

На фоне повышения Центробанком (ЦБ) ключевой ставки до 20 процентов в России в ближайшее время ожидают сокращение спроса на жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Однако цены на недвижимость не снизятся, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

В ГК «Основа» пояснили, что из-за решения ЦБ банки будут вынуждены поднять процент по ипотеке выше указанного значения. В группе инвестиционных компаний «Тринфико» отметили, что при отсутствии льготных программ и субсидирования ставок со стороны девелоперов жилищные кредиты станут недоступными для большей части покупателей квартир.

В «ЦИАН.Аналитике» также допускают снижение темпов выдачи ипотеки. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2014-2015 годах, когда ЦБ поднял ставку до 17 процентов — тогда число оформленных кредитов на жилье в России сократилось в 2-2,5 раза.

Эксперты напомнили, что некоторые банки уже временно приостановили выдачу ипотеки для пересмотра условий кредитования с учетом новой ключевой ставки. Кроме того, ряд финансовых организаций подняли ставки по таким кредитам. К примеру, ВТБ поднял минимальную ставку до 15,3 процента как для готового, так и для строящегося жилья, а Альфа-банк — до 15,19 процента.

Аналитики «МИЭЛЬ» и ЦИАН отметили, что больше половины сделок по приобретению жилья в Москве проходит с использованием ипотеки. На основании этих данных в Dombook спрогнозировали, что спрос на квартиры и апартаменты может упасть на 40-60 процентов. Похожие выводы можно сделать и учитывая опыт прошлых кризисов.

В «МИЭЛЬ» считают, что потенциальное падения спроса связано не только с повышением ставок по кредитам, но и большим количеством сделок в последние два года из-за действия госпрограмм по льготной ипотеке. Аналитики отметили, что ставки по некоторым из них не вырастут.

Однако на вторичном рынке льготных программ практически нет, поэтому там ожидается наиболее сильное падение спроса — оно будет связано в том числе со снижением покупательной способности населения. По прогнозам ЦИАН, потенциальные покупатели новостроек для покупки квартир в них не смогут оперативно продать свое старое жилье, в связи с чем пострадает и первичный рынок. Сильнее всего, по оценкам специалистов, пострадает массовый сегмент, так как у клиентов дорогой недвижимости выше доходы и ниже риски их лишиться.

Несмотря на снижение спроса, эксперты не ожидают падения цен на жилье. Более того, в краткосрочной перспективе квартиры могут подорожать. В ЦИАН объяснили это тем, что на фоне снижения курса рубля многие покупатели стремятся вложить средства именно в недвижимость — этим могут воспользоваться девелоперы и повысить цены на свои продукты. В ГК «Гранель» предсказали, что стоимость жилья может повыситься на 15 процентов из-за удорожания стройматериалов и прочих инфляционных издержек.

Ранее специалисты предрекли россиянам снижение цен на жилье. Таким мнением поделился экономист Константин Селянин. Эксперт считает, распродавать недвижимость будут граждане, которые ранее купили ее в ипотеку и впоследствии столкнулись с финансовыми трудностями. Такая тенденция может привести, по мнению Селянина, к существенному снижению стоимости жилья.