Россиянам пообещали снижение цен на жилье

Цены на недвижимость в России могут начать снижаться из-за осложнившейся экономической ситуации в России. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал экономист Константин Селянин.

Как отметил эксперт, на российском рынке недвижимости сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, доходы у населения небольшие, с другой — цены на жилье одни из самых высоких в мире. Распродавать недвижимость будут граждане, которые ранее купили ее в ипотеку и впоследствии столкнулись с финансовыми трудностями, предрек Селянин. «Это должно привести к существенному падению цен на жилье», — пообещал он.

В свою очередь представитель федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова заявила о росте спроса на квартиры 24-25 февраля на 10-15 процентов. «Основная цель покупки — сохранение имеющихся сбережений», — указала она.

Ранее сообщалось, что каждый второй россиянин хотел бы сменить место жительства в 2022 году. Главная причина — желание переехать в более просторную и красивую квартиру.