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Россияне массово захотели переехать

Опрос «Яндекс Аренда»: 53 процента россиян мечтают сменить жилье в 2022 году

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Каждый второй россиянин хотел бы сменить место жительства в 2022 году, показал опрос, проведенный сервисом «Яндекс Аренда» (результаты есть в распоряжении «Ленты.ру»). Главная причина — желание переехать в более просторную и красивую квартиру.

Как выяснили интервьюеры, россияне массово (каждый пятый респондент) рассматривают переезд как возможность изменить жизненные обстоятельства, например, съехать от родителей. Порядка 13 процентов граждан хотят сократить путь до работы или учебного заведения. Найти квартиру по более выгодной цене мечтают 8 процентов респондентов.

При этом почти половина респондентов заявили, что готовы переехать, только если им удастся продать имеющуюся квартиру и купить новую. 14 процентов считают, что можно сдавать собственную квартиру и на эти деньги снимать менее дорогую, а на разницу жить. 11 процентов хотят сменить арендное жилье на собственное. Около 5 процентов готовы поменять одну съемную квартиру на другую.

Переезд раз в пять лет сочли приемлемым 42 процента опрошенных россиян. Один из респондентов в ходе исследования заявил, что за 56 лет переезжал 50 раз.

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«Желание снимать жилье у многих блокируется опасениями, что процесс поиска квартиры, да и дальнейшие шаги в аренде сложные и требуют много времени и сил», — констатировали аналитики.

Ранее стало известно, что российский Минстрой разработал законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) для контроля за операциями по аренде квартир. В ведомстве считают, что с помощью ГИС получится сделать рынок аренды более открытым и прозрачным.

Нина Ташевская
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