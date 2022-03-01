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Блогерша показала простой способ погладить одежду без утюга

Блогерша показала, как избавляется от складок на мятых вещах с помощью воды и фена

Кадр: @shelbstales / TikTok

Американская блогерша раскрыла простой способ избавиться от складок на одежде без утюга и прославилась в сети. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в The Sun.

Пользовательница Шелби (Shelby) регулярно делится со зрителями лайфхаками на тему красоты и стиля. В одном из последних видео женщина показала, как погладить мятую ткань, используя воду и фен. На размещенных кадрах она распылила воду из пульверизатора на джинсы, после чего просушила их феном, таким образом разглаживая складки на вещи.

Публикация американки стала вирусной и набрала более 150 тысяч просмотров. Подписчики поблагодарили ее за предложенную рекомендацию в комментариях под постом. «Ты гений», «Идеально для ленивых людей», «Вау, действительно получилось», «Спасибо тебе огромное!», «Благодарю», «Как всегда полезные советы», — высказывались юзеры.

В июле прошлого года блогерша Каролина Маккейли раскрыла секреты правильной стирки белья. Женщина порекомендовала всегда оставлять открытой крышку барабана машины после стирки, чтобы избавиться от лишней влаги. Вдобавок эксперт посоветовала регулярно очищать резиновую манжету, чтобы избежать появления плесени. Кроме того, по словам австралийки, перед стиркой необходимо промокнуть пятна на вещах бумажным полотенцем, чтобы они не успели впитаться в ткань.

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Карина Черных
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