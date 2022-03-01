Девушке удалось разбогатеть на OnlyFans благодаря небритому телу

Девушка завела аккаунт на платформе OnlyFans в надежде найти способ заработка во время пандемии коронавируса и обрела поклонников, готовых платить за фото с ее небритым телом. Соответствующую историю приводит Daily Star.

25-летняя лондонская певица и гитаристка гранж-группы A Void, модель Камилла Александер (Camille Alexander) рассказала изданию, что перестала избавляться от волос на теле четыре года назад в рамках личного протеста. По словам девушки, она ощущала давление со стороны общества, вынуждавшего ее соответствовать стандартам красоты.

В период карантина певица начала размещать в соцсети снимки, на которых она запечатлена с растительностью в зоне бикини, на ногах и в подмышечных впадинах. Данные кадры пользовались большой популярностью, и с их помощью Александер удалось разбогатеть. Уточняется, что на данный момент доход модели составляет две тысячи фунтов стерлингов (приблизительно 250 тысяч рублей) в месяц.

«Существует своя ниша для людей с растительностью. Если вы женщина и у вас есть волосы на теле, вы можете получить приличные деньги», — поделилась певица. По словам Александер, клиенты также просят прислать им ее личные вещи, например, расческу или нижнее белье. За последнее модель потребовала у подписчика гонорар в 300 фунтов стерлингов (приблизительно 37 тысяч рублей).

Ранее в феврале стало известно о сотруднице банка, матери двоих детей Люси Бэнкс (Lucy Banks) из города Перт, которая уволилась с работы во время пандемии и также завела аккаунт на платформе OnlyFans. Австралийка продавала свои откровенные фото за определенную плату. Ее доход вырос до 30 тысяч фунтов стерлингов (3,7 миллиона рублей) в месяц.