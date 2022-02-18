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Сотрудница банка бросила работу ради продажи интимных фото в сети и разбогатела

Австралийка уволилась из банка и начала зарабатывать миллионы рублей на откровенных фото

Фото: @itsnotlucybanks

Жительница Австралии бросила престижную работу и начала зарабатывать на продаже откровенного контента в соцсетях. Об этом сообщает Daily Star.

Во время ограничений, которые вводились в городе Перт из-за пандемии коронавируса, мать двоих детей Люси Бэнкс (Lucy Banks) уволилась из банка и завела аккаунт на платформе OnlyFans. За два года аудитория женщины выросла до 3,7 тысячи подписчиков, которые получают доступ к ее интимным фотографиям за установленную плату.

Австралийке удалось разбогатеть благодаря новому занятию: в настоящий момент ее доход составляет 30 тысяч фунтов стерлингов (более трех миллионов рублей) в месяц.

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По мнению Бэнкс, карантин помог людям изменить отношение к работе в секс-индустрии, поскольку именно в тот период они «жаждали близости как никогда».

«Теперь, когда бывшие секс-работницы, такие как Cardi B, Джулия Фокс и звезда "Эйфории" Хлоя Черри обрели известность вне сайтов для взрослых, настала наша очередь. Нам нечего терять, а вот получить мы можем все, что хотим», — заключила героиня материала.

В январе стало известно о жительнице США, которая оставила 28-летнюю службу в полиции ради продажи откровенных снимков в сети. Бывший лейтенант Мелисса Уильямс рассказала, что завела аккаунт на платформе OnlyFans и таким образом снимала стресс после тяжелых и опасных смен. Вскоре коллеги обнаружили аккаунт женщины, и начальство направило ей официальную жалобу.

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Дина Васильева
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