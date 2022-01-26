Полицейская бросила 28-летнюю службу в органах ради продажи фото на OnlyFans

Жительница США решила бросить 28-летнюю службу в полиции ради продажи откровенных снимков в сети. Ее историю приводит Daily Mail.

Бывший лейтенант Мелисса Уильямс рассказала, что завела аккаунт на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату, еще во время работы в органах. По словам женщины, таким образом она снимала стресс после тяжелых и опасных смен и не рассматривала свою страницу в качестве заработка.

Героиня материала призналась, что вскоре коллеги обнаружили ее аккаунт, в связи с чем начальство направило ей официальную жалобу, в которой говорилось, что публикацией подобных фото она нарушает правила работы в отделе. Кроме того, аноним распространил ее кадры среди других полицейских и тюремных работников.

«Вся ситуация негативно повлияла на мое здоровье, поскольку из-за стресса я не могла спать, есть и нормально жить. Врачи отстранили меня от работы на 12 недель из-за затяжного невроза — я разочаровалась в моих коллегах и не хотела возвращаться в отдел», — призналась Уияльмс.

По этой причине американка решила продавать результаты своих откровенных съемок на OnlyFans. Отмечается, что таким образом ей удается зарабатывать около 4000 долларов ежемесячно, не испытывая при этом постоянное напряжение, как на службе в полиции.

В декабре 2021 года сообщалось, что британская выпускница юридической академии отказалась от работы по специальности ради продажи откровенных снимков в соцсетях и разбогатела. Она решила зарегистрироваться на платформе OnlyFans. По словам манекенщицы, сейчас она зарабатывает более 60 тысяч фунтов стерлингов (около шести миллионов рублей) в год.