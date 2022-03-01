Депутат сравнил с «фейкометами» несогласных с операцией на Украине чиновников

Чиновники, депутаты и сотрудники федеральных каналов, которые публично выступают против проведения Россией операции по демилитаризации Украины, должны быть уволены со своих должностей, поскольку вводят людей в заблуждение. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

По его словам, работающие в госаппарате лица лучше обывателей информированы о происходящем, так что с их стороны такая позиция особенно опасна.

«Когда чиновники, сотрудники госкорпораций и работники федеральных каналов начинают заниматься, я не скажу информационной диверсией, но введением людей в заблуждение, то я считаю, что за это должна быть определенная форма ответственности. Так же как и для тех, кто занимается вот этим фейкометством профессионально», — заявил он.

Хамзаев считает, что работа таких людей в госаппарате совершенно неприемлема. «Если это их принципиальная позиция, то надо с ними прощаться. Если они не понимают, ошибаются, такое же тоже может быть, навалил поток эмоций, то надо дать возможность объясниться. Понятно, что с принципиальными нам не по пути, мы по-разному смотрим на развитие страны», — считает депутат.

Что касается общей численности фронды, то депутат не считает, что среди работников госаппарата много несогласных с текущим положением дел. «Их немного, но их достаточно для того, чтобы можно и нужно было бы сделать такое заявление», — считает депутат.

Ранее Хамзаев заявил, что решения главнокомандующего не должны подвергаться критике. Он назвал предательством лозунги противников операции на Украине, исходящие из рядов сотрудников госаппарата.