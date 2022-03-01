Названа эффективность двух российских вакцин против омикрона

Эффективность вакцины «КовиВак» против омикрон-штамма коронавируса достигла 61,9 процента, а «КовиВак-Дельта» — 100 процентов. Такие данные привели в сообщении, опубликованном на сайте Минобрнауки России.

«Сотрудники подведомственного Минобрнауки России Центра Чумакова провели оценку уровня нейтрализации варианта омикрон вируса SARS-CoV-2 (штамм 7995о) сывороткой крови людей, привитых вакциной "КовиВак"», — говорится в сообщении.

Согласно результатам, у 13 из 21 участника исследований вакцина нейтрализовала высокую концентрацию омикрона в организме. Кроме того, из 20 подопытных мышей, которые получили две дозы кандидатной вакцины «КовиВак-Дельта», омикрон оказался нейтрализован у 100 процентов особей.

«Таким образом, иммунизация вакцинами "КовиВак" и "КовиВак-Дельта" приводит к выработке у людей и лабораторных животных антител, нейтрализующих вариант "омикрон" вируса SARS-CoV-2», — добавили в Минобрнауки.

Ранее стало известно, что Минздрав России выдал разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей. Планируется, что в исследованиях примут участие 1050 добровольцев.