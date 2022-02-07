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В России разрешили провести клинические исследования «КовиВака» с участием детей

Минздрав разрешил провести клинические исследования вакцины «КовиВак» с участием детей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей. Соответствующая информация опубликована на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Планируется, что в исследованиях примут участие 1050 добровольцев. Мероприятия пройдут на базах четырех медицинских учреждений в Перми, Самаре, Московской области и Санкт-Петербурге.

Российская вакцина против COVID-19 «КовиВак» стала третьей, выпущенной в России. Ее зарегистрировали в феврале 2021 года. Препарат был разработан на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2 — для изготовления прививки использовали коронавирус, который очищается, «убивается» формалином и вводится как вакцина.

В конце 2021 года в Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова выразили надежду на то, что в течение полугода ВОЗ зарегистрирует вакцину от коронавируса «КовиВак».

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Евгения Куликова
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