В центре Чумакова назвали возможные сроки регистрации вакцины «Ковивак» в ВОЗ

В Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова назвали возможные сроки регистрации в ВОЗ вакцины «КовиВак». Об этом в понедельник, 20 декабря, пишет «Интерфакс».

Ученые выразили надежду на то, что это произойдет в течение полугода. Стало известно также, что центр имени Чумакова подал документы на проведение клинических исследований для трехкратного введения вакцины «КовиВак».

Ранее в декабре сообщалось, что центр Чумакова получил около полутора сотен заявок от разных стран на поставку своего препарата от коронавируса. Разработчик рассматривает возможность поставок в будущем, в том числе для повторной вакцинации, уточнил член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

Российская вакцина против COVID-19 «КовиВак» стала третьей, выпущенной в России. Ее зарегистрировали в феврале 2021 года. Препарат был разработан на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2 — для изготовления прививки использовали коронавирус, который очищается, «убивается» формалином и вводится как вакцина.