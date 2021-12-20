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В центре Чумакова назвали возможные сроки регистрации вакцины «Ковивак» в ВОЗ

Центр Чумакова надеется в течение полугода получить в ВОЗ регистрацию вакцины «Ковивак»

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова назвали возможные сроки регистрации в ВОЗ вакцины «КовиВак». Об этом в понедельник, 20 декабря, пишет «Интерфакс».

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Ученые выразили надежду на то, что это произойдет в течение полугода. Стало известно также, что центр имени Чумакова подал документы на проведение клинических исследований для трехкратного введения вакцины «КовиВак».

Ранее в декабре сообщалось, что центр Чумакова получил около полутора сотен заявок от разных стран на поставку своего препарата от коронавируса. Разработчик рассматривает возможность поставок в будущем, в том числе для повторной вакцинации, уточнил член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

Российская вакцина против COVID-19 «КовиВак» стала третьей, выпущенной в России. Ее зарегистрировали в феврале 2021 года. Препарат был разработан на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2 — для изготовления прививки использовали коронавирус, который очищается, «убивается» формалином и вводится как вакцина.

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Евгения Куликова
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