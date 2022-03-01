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В США предложили купить остров рядом с городом

В США выставили на продажу остров за 6,6 миллиона долларов

Фото: Landucci Homes

В США появилось предложение купить остров рядом с «Городами-близнецами» Миннеаполисом и Сент-Полом. Объект выставили на продажу за 6,6 миллиона долларов, сообщает New York Post.

Остров Bald Eagle занимает площадь 82 акра. На нем находится единственный жилой дом — трехэтажная постройка площадью 930 тысяч квадратных метров с пятью спальнями и шестью ванными. Внутри есть кинотеатр, два бара и площадка для бадминтона. Снаружи располагаются гараж, доки и судно на воздушной подушке (СВП).

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С помощью СВП можно добраться до городов за 20 минут. Зимой путешествие по воде становится невозможным, однако нынешний владелец острова Натан Ландуччи утверждает, что в холодное время года лед достаточно толстый, чтобы выдержать автомобиль. Ландуччи приобрел недвижимость в 2016 году за 900 тысяч долларов. По словам собственника, значительный рост цены обусловлен масштабным ремонтом, который он сделал после покупки объекта. Ландуччи стал вторым жильцом дома на острове — до него в особняке проживала семья, построившая его в 1985 году.

В сентябре 2021 года в Норвегии выставили на продажу необитаемый остров Стуре Футойа. Объект располагается в провинции Нурланн на севере страны. Изначальная цена составила два миллиона крон (около 225,3 тысячи долларов).

Александра Качан
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