Необитаемый остров выставили на продажу в Норвегии

Частный остров в Норвегии вывели на рынок за 17 миллионов рублей

В Норвегии вывели на рынок остров Стуре Футойа, расположенный в провинции Нурланн на севере страны. На нем никто не жил с начала XX века, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение. Стартовая стоимость острова — 2 миллиона крон (около 17 миллионов рублей).

На протяжении последнего столетия островом владела одна семья, но она никогда на нем не жила. Текущие собственники заявили, что не видят возможности как-либо использовать объект, поэтому они решили выставить его на продажу.

На острове есть песчаный пляж, гора и небольшие озера. Он необитаем. Есть основания полагать, что в процессе торгов стартовая стоимость лота вырастет. Аукцион по продаже объекта намечен на 24 сентября текущего года. Год назад другой частный остров в Норвегии на аукционе продали с четырехкратным превышением начальной цены, отмечает агентство.

В Москве за 17 миллионов рублей можно купить около 65 квадратных метров вторичного жилья — это стандартная двухкомнатная квартира. По итогам августа 2021-го средняя стоимость «вторички» в городе составила 260 тысяч рублей за «квадрат».