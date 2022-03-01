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Объяснены массовые переплаты россиян за отопление

Столичный департамент ЖКХ: платежи за отопление пересчитывают по фактическим показателям

Фото: АГН «Москва»

Массовые переплаты жителей Москвы за отопление объяснили пересчетом платежей из-за холодной зимы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на столичный департамент ЖКХ.

В ведомстве заявили, что каждый год управляющие компании и ресурсоснабжающие организации пересчитывают россиянам платежи за отопление на основе фактических показателей потребленной энергии — подобное сделали и после холодной зимы 2020-2021 годов.

«Отдельные частные управляющие организации отразили всю сумму корректировки начислений в платежных документах за февраль, что привело к значительному увеличению платежей»,— заявили власти. В департаменте также пообещали скорректировать единый платежный документ за февраль 2022 года.

Квитанциями за отопление ранее возмутились жители московского района Коптево. У большинства собственников появились долги по оплате ЖКУ, некоторые суммы выросли в два раза. Жители начали собирать подписи против повышения счетов за отопление и решили обращаться в прокуратуру. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пообещала проанализировать ситуацию.

Нина Ташевская
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