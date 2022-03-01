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Кремль ответил на вопрос о возможном вступлении Украины в Евросоюз

Песков заявил, что заявка Украины в ЕС не относится к вопросу стратегической безопасности

Фото: Thomas Peter / Reuters

Возможное вступление Украины в Евросоюз стоит рассматривать отдельно от вопросов стратегической безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков напомнил, что Евросоюз не является военно-политическим блоком.

В конституции Украины ориентированность на вступление в ЕС прописана, поэтому данный процесс следует рассматривать отдельно, подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что Кремль продолжает считать Владимира Зеленского главой соседнего государства. Он также подчеркнул, что российские власти не намерены проводить выборы на Украине, поскольку это «другая страна».

28 февраля стало известно, что Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Копии документа были направлены председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также главе Европарламента Роберту Метсоле.

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Анна Щербакова
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