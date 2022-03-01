Стало известно о критической нехватке ПЗРК и ракет у ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) страдают от критической нехватки переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger и ракет Javelin. Об этом, как сообщают два источника Politico, рассказала посол республики в США Оксана Маркарова на закрытой встрече с американскими конгрессменами.

Как стало известно инсайдерам, дипломат напрямую обратилась к парламентариям с просьбой поставить заканчивающееся вооружение в кратчайшие сроки.

«Это момент для нас, чтобы отложить в сторону наши разногласия», — процитировали источники сенатора Криса Мерфи, который присутствовал на встрече.

Ранее стало известно, что военнослужащие ДНР почти завершили окружение Мариуполя и открыли два гуманитарных коридора для мирных жителей. Они могут уехать из города в сторону Запорожской области или в сторону Российской Федерации.