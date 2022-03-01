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Военные ДНР открыли два гуманитарных коридора для жителей Мариуполя

Представитель ДНР Басурин сообщил, что под Мариуполем открыли два гуманитарных коридора

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Военные Донецкой народной республики (ДНР) практически завершили окружение Мариуполя, но открыли два гуманитарных коридора для жителей, желающих эвакуироваться. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Народной милиции республики Эдуарда Басурина.

По его словам, мирное население может уехать из города, как в сторону Запорожской области, так и Российской Федерации.
«Безопасность передвижения гарантируем на участках автотрассы Е58», — сказал Басурин.

Ранее Басурин заявил, что Народная милиция планирует завершить полное блокирование города до конца вторника, 1 марта. Он также предупредил, что со стороны украинской армии ожидаются новые провокации в районе Мариуполя, Горловки и Донецка.

К вечеру, 28 февраля стало известно, что с начала российской военной операции на Украине ДНР сумели взять под контроль 27 населенных пунктов. В течение последних суток военные отбили у неприятеля девять городов и поселков.

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Алевтина Запольская
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