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ЦУМ повысит цены на продукцию популярных брендов на 30 процентов

Московский Центральный универсальный магазин повысит стоимость товаров популярных брендов

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Московский Центральный универсальный магазин (ЦУМ) повысит цены на продукцию как минимум на 20-30 процентов. Об этом сообщает Baza.

Согласно материалу, стоимость товаров изменится у всех популярных брендов, среди которых Prada, Gucci, Tom Ford, Fendi, Louis Vuitton, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Dior и другие. Отмечается, что ценники на вещах начали переклеивать еще в понедельник, 28 февраля.

Помимо этого стало известно, что на данный момент в магазинах отсутствуют скидки даже на старые коллекции одежды, обуви и аксессуаров. Часть представителей люксовых марок в беседе с Baza заявили, что опасаются задержки дальнейших поставок коллекций.

Ранее председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин назвал три вещи, которые нужно иметь дома «на всякий случай». Эксперт дал совет в первую очередь снять немного наличных денег, поскольку в кризисных условиях могут произойти кратковременные сбои в работе банковских систем и кибератаки на серверы. Кроме того, он порекомендовал приобрести воду и еду.

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Майя Пономаренко
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