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Испытывающим проблемы со сном на фоне ситуации на Украине людям дали совет

Психолог посоветовал людям с проблемами со сном на фоне ситуации на Украине физнагрузки

Фото: Elisa Ventur / Unsplash

Человеку, столкнувшемуся с потерей аппетита и нарушением сна на фоне ситуации на Украине, следует принять, что он чувствителен к тревоге. Психолог и специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров порекомендовал таким людям добавить в свой режим дня физические нагрузки, дыхательные техники и обратиться за терапией. Своими рекомендациями психолог поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Природа тревоги

«Нужно понять, что события, которые тревожат человека, это одни и же повторяющиеся ситуации на самом деле. Сейчас он переживает из-за операции на Украине, а перед этим за пандемию, а перед этим за кризис или санкции», — отметил Жавнеров.

Психолог добавил, что такому человеку необходимо научиться правильно проживать вызывающие тревогу ситуации, чтобы те не выбивали его из колеи обычной жизни.

Есть два аспекта реакций на стресс: эмоциональный и физический. На страх в организме вырабатывается адреналин. То есть сначала возникает эмоция, затем мозг отправляет сигнал надпочечникам, те вырабатывают гормоны. В результате в организме возникает ряд процессов. Одним из них является нарушение процесса пищеварения. Вторая реакция — это проблема со сном

Павел ЖавнеровСпециалист по тревожным расстройствам

При расстройстве пищеварения одним из вариантов физиологической реакции становится отсутствие аппетит. У человека возникает ощущение дискомфорта в животе из-за которого он отвергает пищу. Бывает и наоборот, добавил Жавнеров. Тогда у человека появляется ложное чувство голода и он начинает активно заедать стресс.

Проблемы со сном у тревожного человека возникают из-за нервного напряжения, объяснил психолог. Мозг не может прекратить переживания, не позволяет телу расслабиться, в следствие чего сон не наступает.

Способы наладить сон и аппетит

«Если человек столкнулся с этой проблемой, то у него изначально была повышенная тревожность. А на фоне стресса его тревожные реакции стали обостренными и начали влиять аппетит и сон. В таком случае нужно работать над своим уровнем тревожности и над его снижением», — поделился специалист.

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Для этого психолог порекомендовал наладить режим дня. Также он посоветовал добавить физическую нагрузку. Лучше всего подойдут силовые и кардио-тренировки, а также плавание. «Нагрузки позволяют отвлечься от того что происходит, сделать некую перезагрузку. Когда человек пытается, допустим, присесть со штангой, он не может в этот конкретный момент думать ни о чем другом кроме как о том, что он должен сейчас встать с этой штангой. Так он фокусируется на вещах важных в моменте и отдыхает от эмоциональных перегрузок. В то же время он тратит большое количество сил и энергии, что нормализует сон, поскольку организм нуждается в отдыхе. Плюс после физической нагрузки ускоряется обмен веществ, человек захочет есть, даже если у него нарушился процесс пищеварения из-за стресса», — поделился Жавнеров.

Кроме этого помогают дыхательные практики, отметил психолог. Они позволяют расслабить ум, успокоиться в эмоциональном плане, сообщил он. Последняя и самая важная мера — это обращение к психологу.

Для борьбы с тревогой нужно обратиться к специалисту, который работает в рамках когнитивно-поведенческой терапии и тревожными реакциями и расстройствами. Нужно это прорабатывать со специалистом, потому что сам человек выйти за пределы своего мышления не способен, а специалист сможет ему показать, как по другому воспринимать тревожные ситуации. Человек этому обучается и потом спокойно начинает их воспринимать

Павел ЖавнеровСпециалист по тревожным расстройствам

Ранее психологи дали советы испытывающим тревогу на фоне событий на Украине людям. Помогут принятие ситуации, переключения внимания и ограничение времени в социальных сетях заявили специалист по паническим атакам и тревожно-фобическим расстройствам Олег Сурков и психолог Светлана Салпагарова.

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Виктория Немис
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