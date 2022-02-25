Психолог дал советы испытывающим тревогу на фоне событий на Украине людям

Справиться с тревогой на фоне военной операции России по защите Донбасса помогут принятие ситуации, переключения внимания и ограничение времени в социальных сетях. Такие советы по борьбе с негативными эмоциям дали специалист по паническим атакам и тревожно-фобическим расстройствам Олег Сурков и психолог Светлана Салпагарова. Своими мнениями эксперты поделились в беседе с «Лентой.ру».

Принятие

Человеку, испытывающему тревогу, важно принять тот факт, что он не властен над ситуацией. «Самое главное — принять ситуацию и сказать себе: "я ничего не могу с этим поделать, даже если мне страшно и я переживаю"», — отметил Сурков.

Он добавил, что принятие ситуации станет толчком для осмысленных реакций на происходящее. Тревога же парализует ум, заключил Сурков.

Смещение фокуса внимания

Второй шаг по борьбе с тревогой обозначила психолог Салпогарова. Она порекомендовала перевести фокус внимания с предмета тревоги. Хобби, приятное общение, развлечения — этого должно стать больше.

Социальные сети Салпогарова посоветовала на время оставить без внимания. «Есть передачи информационного характера, человек же не должен быть в информационном вакууме, естественно. Но когда вопрос касается бесконечного количества раздуваемых мнений людей, которые по сути могут быть не экспертами, которые берут информацию даже не из первых рук, а перерабатывают ее и нагнетают больше и больше эмоциональный резонанс, тем самым и порождая эту тревогу у людей — вот от этого надо себя ограничить, а может быть даже отказаться совсем», — отметила психолог.

Разделение эмоций

Еще одним способом освобождения от тревоги может стать разделение своих эмоций с другими людьми. «Человеку не нужно оставаться одному, чтобы нагнетать у себя внутри навязчивые мысли и еще сильнее подогревать в своей голове цикл тревоги, который в конечном итоге может привести к панике», — предостерегла Салпагарова.

Ранее была названа уязвимая перед мошенниками категория россиян. Ими оказались люди, ежедневно испытывающие стресс.