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Названа уязвимая перед мошенниками категория россиян

Испытывающие стресс россияне чаще теряют деньги из-за мошенников

Фото: Elisa Ventur / Unsplash

Люди, ежедневно испытывающие стресс, чаще отдают деньги мошенникам. Такая наиболее уязвимая категория россиян названа в исследовании Райффайзенбанка, передает ТАСС.

Такие граждане теряют деньги на 48 процентов чаще в сравнении с 39 процентами тех, кто испытывает стресс раз в неделю или реже. Те, кто находился в непрерывном стрессе, в 1,3 раза чаще теряли во время мошенничества суммы менее трех тысяч рублей и в 1,7 раза чаще суммы от трех до десяти тысяч.

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Около 30 процентов россиян заявили, что в состоянии стресса часто принимают решения в отношении денег, по рабочим вопросам, в отношении семьи или личной жизни. Каждый второй сталкивался с попытками финансового мошенничества за последний год. «Мошенники часто эксплуатируют тревоги людей, чтобы выманить деньги. Например, во время телефонных мошенничеств манипулируют эмоциональным состоянием жертвы, стремятся ввести ее в состояние паники, заставить срочно выполнить какие-то действия», — сказал руководитель отдела противодействия кибермошенничеству банка Александр Мотичев.

Ранее мошенники придумали новую схему по выманиванию денег у россиян. Злоумышленники, предлагающие вложиться в фейковые инвестиционные проекты, начали переводить жертвам деньги на счет.

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Платон Щукин
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